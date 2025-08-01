Trabzon'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürdü, Müdahaleye Gelen Bekçiyi Yaraladı

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Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. isimli erkek silahla ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI BEKÇİ HASTANEDE

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA