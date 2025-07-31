Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü!

Antalya'da bir kadın, 1,5 yıl önce evlendiği eşi tarafından sokak ortasında sopayla darbedildi. Kafatası kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, saldırının planlı olduğunu belirterek adalet çağrısı yaptı. Kadının daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü!
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ukrayna kökenli Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., 1,5 yıl önce evlendiği eşi M.A.D. tarafından sokak ortasında sopayla darbedildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. 5 Temmuz Cumartesi gecesi yaşanan saldırı sonucu ağır yaralanan Iryna'nın kafatasında kırıklar, elinde çok sayıda kırık ve vücudunda darp izleri oluştu.

Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü! - Resim : 1

DAKİKALARCA SOPAYLA DARBETTİ

Otel çalışanı olan Iryna Melnychuk D., gece vardiyasının ardından evine dönerken saldırıya uğradı. İddialara göre, kimliğini gizlemek için şapka ya da kapüşon takan M.A.D., kadına sessizce yaklaştı ve hiçbir uyarı yapmadan sopayla başına peş peşe vurmaya başladı. Saldırı sırasında kendini savunmaya çalışan Iryna'nın sol eli parçalandı, kafatasında ise ciddi travmalar oluştu.

Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü! - Resim : 2

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Iryna, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 gün boyunca tedavi gördü. Kafasına zımba dikişleri atıldı, sol eline platin ve demir takıldı, bazı bölgelerinde ise estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştu. Fiziksel tedavisi sürerken, yaşadığı travmanın etkilerini hâlâ atlatamadığını belirten Iryna, "Sokakta yürürken sürekli arkamı kontrol ediyorum" dedi.

Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü! - Resim : 3

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Iryna, evliliğinin başından bu yana eşinden psikolojik şiddet gördüğünü ve defalarca tehdit edildiğini ifade etti. 30 Haziran’da da çilingir çağırarak evine zorla giren M.A.D'ye karşı daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Iryna, saldırının planlı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı:

"Temiz bir akılla, hiçbir madde kullanmadan plan yaptı. Hayatımdan çıkmasını istiyordum, bana bu yüzden zarar verdi."

Sokak Ortasında Dehşet: Boşanmak İstedi, Uzaklaştırma Kararı Aldırdı, Öldüresiye Dövüldü! - Resim : 4

BAŞKA ADRESTEYMİŞ!

Saldırının ardından gözaltına alınan M.A.D., suçlamaları reddederek olay sırasında başka bir adreste olduğunu iddia etti.

Ancak Iryna, adaletin yerini bulması için mücadele ettiğini vurguluyor:

"Bir kadına bunu yapan, cezasını en ağır şekilde almalı. Ben yalnız değilim, çocuğum var. Onu bile yanımda tutamayacak durumdayım. Şiddetin cezasız kalmaması için mücadele ediyorum."

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Kaynak: DHA

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Saldırı Kadına Şiddet
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