Taksim’de Alt Geçitte Dehşet! Yaşlı Adamı Boğazını Sıkıp Gasp Ettiler

Taksim Beyoğlu’nda iki gaspçı, 67 yaşındaki adama dehşeti yaşattı. Alt geçitte yaşlı adamın boğazını sıkarak cep telefonu ve parasını alan şüpheliler, "Gasp - Yağma" suçundan gözaltına alındı.

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27 Temmuz’da Taksim’de Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte saat 05.40 sıralarında meydana gelen korkunç gaspın görüntüleri ortaya çıktı.

BOĞAZINI SIKIP GASP ETTİ

Taksim metrosu yakınında yer alan alt geçitte metroya doğru ilerleyen 67 yaşındaki M.Y., 2 şüpheli tarafından durduruldu. 2 şüpheli, yaşlı adamın cep telefonunu ve parası istedi.

Taksim’de Alt Geçitte Dehşet! Yaşlı Adamı Boğazını Sıkıp Gasp Ettiler - Resim : 1

TELEFON VE KARTLARINI ÇALDILAR

Yaşlı adamın önünü kesen gaspçılar, önce boğazını sıktı sonra cep telefonu ve banka kartlarını aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kimlikleri belirlenen M.C.A.(24) ve A.H.(17) isimli şüpheliler Gasp - Yağma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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