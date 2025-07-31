Jandarmaya Kadın Paşa! Adını Bir Kez Daha Tarihe Yazdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan terfi kararlarıyla birlikte, Jandarma teşkilatında tarihi bir adım atıldı. Çankırı İl Jandarma Komutanı Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbeye ulaşan ilk kadın komutan oldu.

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Jandarmaya Kadın Paşa! Adını Bir Kez Daha Tarihe Yazdırdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik terfi ve atamaları içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar doğrultusunda yüzü aşkın general ve albayın rütbeleri yükseltilirken, birçok ilin jandarma komutanı da değişti.

Jandarmaya Kadın Paşa! Adını Bir Kez Daha Tarihe Yazdırdı - Resim : 1

Bu kapsamda önemli bir atama da Türk jandarma tarihinde bir ilki temsil etti. Çankırı İl Jandarma Komutanı Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Şakir, bu unvanla jandarma teşkilatında bu rütbeye ulaşan ilk kadın komutan oldu.

16 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Gülden Mat Şakir, bu pozisyona getirilen ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Kısa sürede görevindeki disiplini, liderliği ve başarılarıyla dikkat çeken Şakir, şimdi de tuğgenerallik rütbesiyle bir başka ilke imza attı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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