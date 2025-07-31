Satılmayan Patates Tarlada Kaldı, Üreticiler İsyan Etti

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Çiftçi ve emekçilerin sorunlarını sık sık dile getiren CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kez tarlada patates üreticileriyle bir araya geldi. Gürer, Türkiye’nin pek çok tarım kentinden patates üreticilerinin kendisini arayarak dert yandığını kaydetti.

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates üreticileriyle bir araya gelen Gürer’e dert yanan çiftçiler “iki yıldır yaşadıkları üretip satamama sürecinde bu yıl bıçak kemiğe dayandığını” kaydetti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürer ise, “Üretici bu yıl yine ürettiği patatesten para kazanamadı ve tüm üreticilerimiz dertli. Seçerek birinci kalite patates dahi maliyetin altında alıcı buluyor. Yarısı tarlada kalıyor. Bir çiftçi ‘beş, on koyun alıp patates yem olarak olsun kullanayım. Zarar büyük .En azından çöp değil yem olsun diye düşünüyorum’ diye çaresizliğini anlattı” dedi.

Ürünlerini kurtarmak için çok az bir zamanlarının kaldığını belirten üretici Recep Demiröz, “Bu yazlık patatesi süreceğiz, başka çare kalmadı. Bir hafta içinde söktük söktük, sökemedik mi bir süre sonra depolanamayan bu üründe kurtlanır. Bu kurtlanan mal zaten satılmaz, kimse almaz. Alacak olsa biz çoktan söker, satardık. Satılmaz yani. Bizim 15-20 günlük bir süremiz var. Sattık, sattık; satamadık mı mal tarlada kalır böyle” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin yaşadığı sorunların temelinde tarımda üretim planlamasının olmayışı olduğunun altını çizen Gürer, “Patates üreticisinin seçilmişinin dahi fiyatı geçen yılki fiyatın altında. Alıcı buluyor. Diğer ürün tarlada kaldı. Tarladaki ürün de çöp oluyor. Türkiye’de üretim planlaması yok. Mesela patatesin en iyi yetiştiği yer Niğde mi? Niğde’ye patates ektireceksin. Ama kalkıp 49 ilde yaygın ektirirsen orada da problemler oluşu” dedi.