İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi

İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Silivri olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü. Deprem birçok ilçeden hissedildi.

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İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
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AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.36'da gerçekleşti. Depremin derinliği 9.91 kilometre olarak ölçüldü.

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Deprem İstanbul'da pek çok ilçeden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü. Depremin derinliğini ise 11.7 kilometre olarak paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde DepremEge Denizi'nde DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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