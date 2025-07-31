İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Silivri olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü. Deprem birçok ilçeden hissedildi.
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AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.36'da gerçekleşti. Depremin derinliği 9.91 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem İstanbul'da pek çok ilçeden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü. Depremin derinliğini ise 11.7 kilometre olarak paylaştı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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