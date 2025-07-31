İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi

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AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13.36'da gerçekleşti. Depremin derinliği 9.91 kilometre olarak ölçüldü.

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Deprem İstanbul'da pek çok ilçeden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak ölçtü. Depremin derinliğini ise 11.7 kilometre olarak paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi