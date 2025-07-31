Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin adalet sistemini güçlendirmek adına önemli bir adım atıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltıldığını ve başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini belirtti.

'DAHA DONANIMLI HAKİM, SAVCI VE AVUKATLAR YETİŞECEK'

Bu karar, Adalet Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan hedefler doğrultusunda hayata geçirildi. Bakan Tunç, güçlü bir adalet sisteminin ancak nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkün olabileceğini vurgulayarak, yeni düzenlemenin daha donanımlı hakim, savcı ve avukatların yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasında, “Artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek. Bu adım, adalet sistemimize duyulan güveni pekiştirecektir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi