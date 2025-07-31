Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltıldığını ve başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Hukuk Fakültelerinde Büyük Değişiklik... Artık Bu Sıralamadan Sonrası Hukuk Okuyamayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin adalet sistemini güçlendirmek adına önemli bir adım atıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre hukuk fakültelerinin kontenjanlarının azaltıldığını ve başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini belirtti.

'DAHA DONANIMLI HAKİM, SAVCI VE AVUKATLAR YETİŞECEK'

Bu karar, Adalet Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan hedefler doğrultusunda hayata geçirildi. Bakan Tunç, güçlü bir adalet sisteminin ancak nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkün olabileceğini vurgulayarak, yeni düzenlemenin daha donanımlı hakim, savcı ve avukatların yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasında, “Artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek. Bu adım, adalet sistemimize duyulan güveni pekiştirecektir” dedi.

Çocuk Yargılamalarında Sistem Değişecek mi? Bakan Tunç’tan ‘Yeni Kategori’ AçıklamasıÇocuk Yargılamalarında Sistem Değişecek mi? Bakan Tunç’tan ‘Yeni Kategori’ AçıklamasıGüncel

Herkes Murat Çalık Hakkında Verilecek Kararı Bekliyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeni AçıklamaHerkes Murat Çalık Hakkında Verilecek Kararı Bekliyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeni AçıklamaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hukuk Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Ümraniye’de İş Merkezinde Asansör Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti İş Merkezinde Asansör Faciası!
Gözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür Ayrılmadı Gözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür Ayrılmadı
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi İstanbul Sallandı! Birçok İlçeden Hissedildi
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı! 1 Eylül İtibarıyla Başlıyor: Devlet Düğmeye Bastı Tapu Sahiplerine 45 Gün Uyarısı