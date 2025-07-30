Çocuk Yargılamalarında Sistem Değişecek mi? Bakan Tunç’tan ‘Yeni Kategori’ Açıklaması

Çocuk yargılamalarında sistemin değişip değişmeyeceğine dair soru işaretleri devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Tunç çocuk yargılamalarına ilişkin bir düzenleme içinde olduklarını belirterek, "15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular" dedi.

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Çocuk Yargılamalarında Sistem Değişecek mi? Bakan Tunç’tan ‘Yeni Kategori’ Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası tartışılan 'çocuk yargılamalarına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuda bazı çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular" dedi.

'TÜM BUNLAR KONUŞULAN KONULAR'

“TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var” diyen Bakan Tunç, “Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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