Gözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür Ayrılmadı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muğdat Esener'in köpeğinin gösterdiği vefa yürek burktu. Sadık köpek 10 gündür sahibinin mezarı başından ayrılmadı.

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Türkiye'de yaşanan bir olay sadık köpek ‘Haçiko’yu hatırlattı. Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren, 27 yaşındaki Muğdat Esener’in köpeğinin Yüksekova’daki mezarının başından 10 gündür bir an bile ayrılmaması duygulandırdı.

21 Temmuz’da memleketi Yüksekova’ya doğru bir otobüs yolculuğuna çıkan Esener, yolculuk sırasında fenalaşmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Esener, 22 Temmuz’da Van otogarında fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Esener memleketi Yüksekova’ya defnedildi.

Gözlerinde Hüzün, Patilerinde Toprak... Ölen Sahibinin Mezarı Başından 10 Gündür Ayrılmadı - Resim : 1

SADAKATİN SEMBOLÜ OLDU

Esener’in cenazesinin ardından köpeğinin sadakati yürek ısıttı. Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan köpek, 10 gündür adeta vefa görevini yerine getiriyor. Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılığı gözler önüne serdi. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek, adeta sadakatin sembolü haline geldi.

Köy sakinleri, köpeğin mezar başından kaldırılıp farklı yerlere götürülse de yine mezarın başına geldiğini kaydetti.

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Kaynak: İHA

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Köpek Yüksekova
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