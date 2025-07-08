Alevlerin Arasından Gülümsemişti: Yeniden Yuva Aranıyor

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İzmir'de orman yangınından kurtarılan bir köpek sosyal medyada gündem olmuştu. Kurtarılan köpeğin görevli kucağındaki mutlu ifadesi herkesin yüzünde gülümsemeye yol açmıştı.

Sosyal medya içerik üreticisi Meriç Keskin, Instragram hesabından paylaştığı bir videoda köpeğin sahiplendirildiğini artık bir yuvası olacağını açıklamıştı. Ancak günler sonra minik köpek için üzücü haber geldi.

YUVA ARANIYOR

Meriç Keskin, köpeği sahiplenen kişilerin vazgeçtiğini ve yeniden yuva arandığını duyurdu.

Keskin'in paylaşımı şöyle:

"İstenmedi geri dönüyor. Sinirden olmayan saçlarımı yolacağım. Birden bire yurtdışına çıkacakmış sahiplenen, bu şekilde hayvan sahiplenilmez hayvanlar oyuncak değildir. Evde başka hayvan vardır uyum sağlayamaz bu başka bir konu anlarım. Lütfen emin olmadan bir gazla karar vermeyin. Bu çiçeği almak isteyen @gizembarlak ile iletişime geçsin."

Kaynak: Haber Merkezi