Afyonkarahisar'da Polisten Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde bir iş yeri ve bir depoya baskın yaptı.

Adreslerde arama yapan ekipler 6 bin adet doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonun ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA