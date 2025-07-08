Afyonkarahisar'da Polisten Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu
Afyonkarahisar'da polis tarafından iki ayrı adrese gerçekleştirilen baskında 6 bin adet kaçak doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.
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Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde bir iş yeri ve bir depoya baskın yaptı.
Adreslerde arama yapan ekipler 6 bin adet doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonun ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA