Kırşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kırşehir'de çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Kırşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.’nin balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığını belirledi. Jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu hükümlü, kısa sürede başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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