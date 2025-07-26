Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor

Binlerce yıldır Anadolu’nun geleneksel şifa kaynağı olarak kullanılan pekmez, özellikle soğuk havalarda sağlığa olan katkılarıyla öne çıkıyor. İçeriğindeki zengin demir ve kalsiyumla kansızlığa iyi geliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Ancak doğru tüketilmediğinde faydası kadar zararı da olabiliyor.

Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
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Üzüm, dut, keçiboynuzu gibi meyvelerin uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen yoğun kıvamlı şurup olan pekmez; potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi birçok hayati minerali barındırıyor. Bu değerli besin kaynağı, özellikle kış aylarında vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

Uzmanlara göre, pekmezde bulunan glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler, sindirime gerek kalmadan hızla kana karışarak anında enerji sağlıyor. Ortalama bir yemek kaşığı (10 gram) pekmez, yaklaşık 1 mg demir ve 40 mg kalsiyum içeriyor. Bu da kemik gelişimi için önemli bir kaynak olmasını sağlıyor.

Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor - Resim : 1

KANSIZLIĞI ORTADAN KALDIRIYOR

Kansızlık problemi yaşayanlar için doğal bir çözüm olarak önerilen pekmez, potasyum içeriği sayesinde tansiyonun dengelenmesine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, öksürük ve balgam problemlerinde rahatlatıcı etkiler gösteriyor.

DİYABET HASTALARI İÇİN KRİTİK

Ancak diyabet hastalarının dikkatli olması gerekiyor. İçerdiği basit şekerler nedeniyle, tıpkı bal ve şeker gibi fazla tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Hamile ve emziren kadınlar ile hastalık sonrası iyileşme sürecindeki bireyler içinse mineral yönünden oldukça faydalı bir besin.

Özellikle büyüme çağındaki çocukların, iştahsızlık, halsizlik veya kilo problemi yaşayanların diyetlerine dahil edilmesi önerilen pekmez, aynı zamanda cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösteriyor. Egzama, sedef ve akne gibi cilt problemlerinde destekleyici olarak kullanılabiliyor.

Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor - Resim : 2

PEKMEZ TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Pekmez kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Güneş görmeyen serin ortamda saklanmalı.

Raf ömrü uzun olanlar açıldıktan sonra buzdolabına kaldırılmalı.

Donan pekmez yüksek ısıyla çözülmemeli, maksimum 70°C’de benmari usulü ısıtılmalı.

Aşırı tüketim ishale veya sindirim sorunlarına yol açabileceği için ölçülü tüketilmeli.

Uzmanlar, yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı pekmez tüketmesini öneriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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