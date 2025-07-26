MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu

Hatay İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2’si şehit oldu, 5’inin tedavisi sürüyor. Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandıkları iddia edilirken, MSB, yaptığı açıklamada "İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır" dedi.

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MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
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İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği, muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, ilk otopsi sonuçlarına göre ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu belirtilirken, konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu - Resim : 1

5 ASKERİN DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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