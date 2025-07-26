Hatay'da 2 Asker Şehit Oldu: 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

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Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda görev yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

'GIDA ZEHİRLENMESİ' İDDİASI

Askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandıkları öne sürüldü. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yaşanan gıda zehirlenmesi olayı hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan elim olayda iki Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavi altındaki askerlerimize acil şifalar diliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi