Bakan Bayraktar Duyurdu: Yerli WhatsApp Geliyor
Yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal’in kullanıcıları mesajlaşma özelliği talebinde bulundu, Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi. Bakan Bayraktar, bir kullanıcıya verdiği yanıtta, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır" dedi.
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Temmuz ayı başında beta sürümüyle kullanıma sunulan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, kısa sürede 250 bin kullanıcıya ulaştı. "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.
YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI DA HAZIR
NEXT Teknofest Sosyal'deki bazı kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek yerli mesajlaşma uygulaması isteğinde bulundu.
Bu isteğe karşılık Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA