Bakan Bayraktar Duyurdu: Yerli WhatsApp Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayı başında beta sürümüyle kullanıma sunulan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, kısa sürede 250 bin kullanıcıya ulaştı. "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI DA HAZIR

NEXT Teknofest Sosyal'deki bazı kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek yerli mesajlaşma uygulaması isteğinde bulundu.

Bu isteğe karşılık Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA