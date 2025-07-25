Türk Telekom'da Yiğit Bulut’un Yerine Atanan İsim Belli Oldu

Türk Telekom, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un yerine Prof. Dr. İskender Pala'nın atandığını duyurdu. Atama, ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak.

Türk Telekom'da Yiğit Bulut’un Yerine Atanan İsim Belli Oldu
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Türk Telekom, kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un yerine atanan ismi duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. İskender Pala atandı. Atamanın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan aday gösterimi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yiğit Bulut'un vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere B Grubu pay sahibi (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından aday gösterilen Sayın Prof. Dr. İskender Pala atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasına ilişkin başvuruya SPK 24.07.2025 tarihli yazısı ile uygunluk vermiştir. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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