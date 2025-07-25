AKP'li Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Balıkesir’in Havran ilçesinde AKP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, silahlı saldırıya uğradı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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AKP'li Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıda Öldürüldü
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Balıkesir’in Havran ilçesinde akşam saatlerinde AKP Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Yüksel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AKPBalıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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