Şantiyede Ortalık Savaş Alanına Döndü! İşçiler Birbirine Girdi: Çok Sayıda Yaralı Var

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Olay, saat 15.15 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Sokak'ta bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

16 İŞÇİ YARALANDI

Kavgada C.Y., H.S., T.A., M.A.Y., A.A., M.F.Y., E.Y., E.K., U.E., O.G., B.S., L.G., F.Z.K., İ.Ç., M.Ş. ve Ö.D. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA