Bakan Yumaklı Tarih Vererek Uyardı! Yangın Riski En Üst Seviyede: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Artacak

Türkiye'nin orman yangını kabusu devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kritik uyarı geldi. Bakan Yumaklı, ülke genelinde sıcaklıkların yarından itibaren 10 derece artacağını belirterek, vatandaşları açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

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Bakan Yumaklı Tarih Vererek Uyardı! Yangın Riski En Üst Seviyede: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Artacak
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Türkiye, yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçiriyor. Kavurucu sıcaklıklarla birlikte orman yangını riski de alarm seviyesine yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 10 derece birden artacağını duyurarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hafta boyunca ekstrem sıcaklıkların süreceğini belirterek özellikle ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Özellikle açık alanda ateş yakılmasının büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'BU BİR SAVAŞ'

"Bu aslında bir savaş. Biz ülkemizdeki bütün yangınlarla savaş halindeyiz. Yorulmayan, acıtmayan, sıcakla güç toplayan bir düşmanla savaş halindeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etmiş durumda.

SICAKLIKLAR 10 DERECE ARTACAK

Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler. Biz daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. böylesine bir düşmanla iki asırlık tecrübesi ile orman teşkilatı ve AFAD başta olmak üzere tüm kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla mücadele ediyoruz. Bu yangınları da söndüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bilimsel yöntemler neyi emrediyorsa yapmaya devam edeceğiz. "

Kaynak: Haber Merkezi

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