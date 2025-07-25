Samsun'da Erkek Dehşeti! Eşine ve Kızına Kabusu Yaşattı, Polise Bıçak Çekti

Samsun'da cani bir erkek ailesine kabus dolu anlar yaşattı. E.K. isimli erkek, tartıştığı eşini ve kızını darp ederek hastanelik etti. Komşularına kavanoz fırlatan saldırgan, olaya müdahale eden polislere de bıçakla karşı koydu.

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Samsun'da Erkek Dehşeti! Eşine ve Kızına Kabusu Yaşattı, Polise Bıçak Çekti
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde Fatih Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi E.K. (40), evde çıkan tartışma sonrası eşi F.K. (41) ile 17 yaşındaki kızları Y.E.K.’yi darp etti.

EŞİNİ VE KIZINI HASTANELİK ETTİ

Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, öfkeli koca apartman sakinlerine de kavanoz fırlatarak saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla direnen E.K., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI'NA DA HAKARET ETTİ

Zanlının ayrıca olay sırasında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edildi. E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs hakkında ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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