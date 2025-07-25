Hastane Yakınında Yangın Paniği

Zonguldak Çaycuma’da devlet hastanesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane Yakınında Yangın Paniği
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma Devlet Hastanesi’nin alt kısmında bulunan otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Doktor Sezai Öztürk Sokak üzerindeki hastane binasının hemen altındaki arazide meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, bölgeye Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çevre sakinleri büyük bir rahatlama yaşadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kuru otluk alanların yangın riski taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlara sigara izmariti gibi ihmallerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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