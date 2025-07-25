Aileyi Tehdit Etmişti... Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme

Kadıköy'de bit pazarında canice katledilen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aileyi Tehdit Etmişti... Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme
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Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.’nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.​​​​​​​ Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.Y.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA

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