Pazarcının Sözleri Tüm Türkiye’yi Ağlatacak! Özel'e Bu Sözlerle İsyan Etti: 'Akşam Gelin, Ağlama Sesleri Duyarsınız'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaşla sohbet eden Özel, vatandaşa maaşının ne kadar olduğunu sordu. Vatandaşın 17 bin 500 lira aldığını söylemesi üzerine Özel, “2002 yılında senin maaşa yakın en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyormuş. Şimdi iki buçuk çeyrek altın alıyor. Ben bunu her gittiğim yerde anlatıyorum. Tayyip bey kızıyor, ‘Kuyumcudan çık, hesap makinesini bırak’ diyor. Bak seninle yapalım şimdi. 17 buçuk bin lira maaş alıyorsun. Sen de iki buçuk çeyrek alıyorsun anca işte. Beş buçuk çeyrek kayıp" dedi.

Bunun üzerine emekli vatandaş Özel’e, “10 yaşındaki çocuğun bile bundan haberi var” deyince Özgür Özel vatandaşa nasıl olacak sorusunu sordu. Vatandaş, “Beraber yürüyeceğiz, hepsi bu” diye karşılık verdi.

'KAYBETTİĞİNİZ ALTINLARI SANDIKTA BULACAĞIZ'

Özel, şöyle devam etti:

“Sen beş buçuk tane çeyrek altını nerede kaybettin? Seçim sandığında, 3 Kasım 2002 günü. Bir şey kaybedildi mi nerede bulunur, kaybedildiği yerde. Yine sandıkta bulacağız sizin altınları.”

'BİZİ BU ZULÜMDEN KURTARIN'

Pazarda Özel’in yanına gelerek ona sarılan bir vatandaş, şunları söyledi:

“Başkanım bizi bu zulümden kurtarın. Biz öldük. Televizyon izlemekten yorulduk. Televizyonları kırmak istiyoruz artık. Ama sadece sizi izlemek istiyoruz. Sen de çok yoruldun hem de nasıl. Sana çok üzülüyoruz. Sesin bitti. Çok üzülüyorum. İnşallah bizi kurtaracaksınız.”

'ESNAF OLARAK İÇİM GİDİYOR'

O sırada başka bir tezgahın esnafı Özel’in yanına gelerek şunları söyledi:

"İnanır mısın halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak içim gidiyor. Ama ne yapayım? Allah şahidim olsun. Dün kilosu 120 lira olan Iğdır kayısısını sattım. Dört tane kayısı verdim, 35 lira.”

'AĞLAMA SESLERİ DUYARSINIZ'

Ekonomik sıkıntılardan yakınan başka bir pazarcı da "Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA