Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi...

Çektiği uzun metrajlı filmler ile birçok ödül kazanmış, uluslararası alanda da tanınan ünlü yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, favori 10 filmini açıkladı. İşte ünlü yönetmenin 10 altın filmi…

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Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi...
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Oscar ödüllü yönetmenlerden bağımsız sinemanın yıldız isimlerine kadar birçok ismi bir araya getiren New York Times’ın 21. yüzyılın en iyi 100 filmi anketine Türkiye'den katılan isimler arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da yer aldı. Usta yönetmen, sinema dünyasında büyük ilgi gören bu ankette kendi seçtiği 10 filmi paylaştı.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 1

Amerikan gazetesinin dünya çapında 500’ü aşkın sinemacı, oyuncu ve sektör profesyonelinin oylarıyla oluşturduğu bu özel listede, Ceylan’ın seçkisi dikkat çekici tercihlerle öne çıktı. Nuri Bilge Ceylan’ın listesinde hem büyük yönetmenlerin eserleri hem de bağımsız sinemanın kült filmleri yer aldı.

İşte Nuri Bilge Ceylan’ın "21. yüzyılın en iyi filmleri" olarak seçtiği 10 yapım sinema filmi…

  • SONSUZLUK ÜZERİNE

Roy Andersson'un filmi, savaşın yıkımından aşka, umutsuzluktan neşeye, insanlığın varoluş öyküsünde rüya gibi bir gezinti sunarak hayatın hem güzel hem de acımasız yanlarını ele alıyor.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 2

  • İHTİYARLARA YER YOK

Küçük bir kasabada uyuşturucu kaçakçılığının ters gitmesiyle kan gölüne dönen ortamda, bir avcı iki milyon dolardan fazla nakit para bulunca şiddet ve kargaşa başlar.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 3

  • OSLO, 31. AUGUST

Uyuşturucu tedavisi gören Anders, bir iş görüşmesi ve eski arkadaşlarıyla buluşmak için Oslo'ya yaptığı kısa bir ziyarette hayatının önemli bir gününü yaşar.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 4

  • HORS SATAN

Fransız Opal Sahili'nde bir köyde, bir serseri, istismara uğramış genç bir kadınla şaşırtıcı bir ilişki geliştirir.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 5

  • SİLENT LİGHT

Meksika'daki bir Mennonit topluluğunda, evli bir adamın yeni bir kadına aşık olmasıyla inancı sınanır.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 6

  • THE DEATH OF MR. LAZARESCU

Ölmek üzere olan Bay Lazarescu, sadık bir sağlık görevlisi tarafından hastaneden hastaneye taşınırken, doktorlar ameliyatı reddeder ve kimse bir teşhis üzerinde anlaşamaz.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 7

  • THE TURİN HORSE

Kırsal bir çiftçi, sadık atının ölümlülüğüyle yüzleşmek zorunda kalır.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 8

  • UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HİS PAST LİVES

İşsiz iki Çinli genç, Batı dünyasının cazibelerine karşı koymakta zorlanır ve kendilerini karmaşık bir yaşam mücadelesinin içinde bulur.

Nuri Bilge Ceylan Altın Film Listesini Açıkladı! İşte 21. Yüzyılın 10 Favorisi... - Resim : 9

  • ZAMA

18. yüzyılda İspanyol sömürgesi Paraguay'da, memleketinden uzakta terfi bekleyen bir yetkili, şiddet ve hayal kırıklığıyla dolu bunalımlı bir bekleyişin içinde sürüklenir.

Kaynak: Haber Merkezi

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