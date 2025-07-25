Isparta Girişinde Uyuşturucu Operasyonu

Isparta girişinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 32 ecstasy hap, metamfetamin ve aparat ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Girişinde Uyuşturucu Operasyonu
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Isparta’da geçtiğimiz gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ana yol ve tali yollarda uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik analiz faaliyetleri yapıldı.

Operasyon kapsamında, 32 adet ecstasy hap, 0,91 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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