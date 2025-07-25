Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Çağrı: 'Bir Kap Su Koyun'

Kuşadası Belediyesi, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığından olumsuz etkilenebilecek sokak hayvanlarına karşı vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

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Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Çağrı: 'Bir Kap Su Koyun'
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Kuşadası Belediyesi, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığından olumsuz etkilenebilecek sokak hayvanlarına karşı vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Erdinç Toy, artan hava sıcaklığının hayvan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız evcil hayvanlarını sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde gezdirmeli. Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkarılmaları sağlık açısından risklidir" dedi.

'BİR KAP SU KOYUN'

Sokakta yaşayan hayvanların da korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Toy, "Lütfen kapınızın önüne bir kap su bırakın. Mama desteği sağlamak isteyenler ise belirlenen besleme noktalarını kullansın. Bu, hem hayvanların güvenliği hem de doğadaki ekolojik denge açısından önemli" diye konuştu.

Kaynak: AA

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