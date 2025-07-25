Bingöl’de Hurda Yüklü Pikap Devrildi: Bir Kişi Yaralandı

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Bingöl-Karlıova yolu Elmalı köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda yüklü bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü, ekipler tarafından çıkartıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA