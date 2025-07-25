Rize’de Çocuklardan Sıcak Havaya Gülümseten Önlem

Rize’de çocukların sıcaktan bunaldığını gören mahalle sakini, kamyonun kasasını su ile doldurarak serinlemelerini sağladı.

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Rize’de Çocuklardan Sıcak Havaya Gülümseten Önlem
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Rize’de çocukların sıcaktan bunaldığını gören mahalle sakini, kamyonun kasasını su ile doldurarak serinlemelerini sağladı.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’de yaşayan Hızır Sofuoğlu, mahallede yaşayan çocukların sıcaktan bunaldığını fark edince farklı bir yönteme başvurdu. Sofuoğlu kamyon kasasını yaklaşık 6 ton su ile doldurdu ve bir metre derinlikte havuz oluşturdu. Kamyon kasasını havuza dönüştüren Sofuoğlu, sıcaktan bunalan çocuklar için eğlence alanı oluşturmuş oldu. Serinlemek isteyen çocuklar kamyon kasasında yüzerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaynak: AA

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