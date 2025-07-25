Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 farklı noktada düzenlenen operasyonda ormanlık alanın içerisine ekili 71 kök kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Aydın Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca koordineli olarak " Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik koordineli çalışma başlattı. Aksu Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde kenevir ekimlerinin yapılabileceği alanlarda yapılan kontrol esnasında farklı 2 noktada kenevir bitkisi ekimi yapıldığı belirlendi.

Bölgede ve çevrede yapılan araştırma ve takip sonucu A.Ç. ve H.Ç. isimli şüpheli şahısların kenevir ekimini yaptıkları tespit belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde, eklentilerinde ve ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheliden A.Ç. ifadesine müteakip serbest bırakılırken, H.Ç. ise adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca H.Ç. isimli şüpheli tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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