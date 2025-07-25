CHP'den 'İmamoğlu' Hamlesi! Tarih ve Saat Verildi: 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' Açılıyor
CHP, partinin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"ni Ankara’da açıyor. İlk ofisin açılışı 26 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2028 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ve şu anda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” açıyor.
CHP'den konuya ilişkin açıklamaya göre, ilk ofis, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.30’da Ankara’nın Çankaya ilçesinde açılacak.
Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Açılışta, İmamoğlu’nun mesajının da paylaşılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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