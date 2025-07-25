AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Muğla'da Deprem
AFAD, Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kaydetti.
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AFAD verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2025-07-25
Saat:19:01:39 TSİ
Enlem:37.10083 N
Boylam:28.4425 E
Derinlik:8.48 km
Detay:https://t.co/NMi1KHe4PB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4; derinliğini 6.6 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2025
ULA (MUGLA) https://t.co/8CD6C9pZ1j
25.07.2025, 19:00:11 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.6 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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