AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Muğla'da Deprem

AFAD, Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kaydetti.

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AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı: Muğla'da Deprem
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AFAD verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4; derinliğini 6.6 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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