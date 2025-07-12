Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bir süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bulut için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Törene ailesinin yanı sıra siyaset ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da cenazede hazır bulundu.

Kanser Tedavisi Görüyordu... Yiğit Bulut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Törende konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Ülkemiz için yaptığı çalışmaları fedakârca yürüttüğüne hepimiz şahidiz. Genç yaşta aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzdü" dedi.

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Kaynak: İHA

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Yiğit Bulut Cenaze
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