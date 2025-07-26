Mersin'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı, Yaralılar Var

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Kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun Çamalan mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. O.T. yönetimindeki 07 AC 0021 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.

9 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 9 yolcu yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs ve tırın çekilmesiyle otoyolda trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA