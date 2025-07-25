Pasinler’de Feci Kaza: 4 Yaralı, Araç Refüjde Ters Döndü

Erzurum Pasinler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje devrildi, 4 kişi yaralandı; trafik bir süre aksadı.

Pasinler’de Feci Kaza: 4 Yaralı, Araç Refüjde Ters Döndü
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Erzurum’un Pasinler ilçesinde, Erzurum-Kars karayolunda korku dolu bir kaza meydana geldi. Erzurum istikametinden Pasinler’e seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybedilen araç, yoldan çıkarak refüje çarparak ters döndü. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen araçta sıkışan yaralıları dikkatli bir şekilde çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere nakletti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars karayolunda trafik bir süre aksarken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, kazanın sürücünün dikkatsizliği veya yol koşullarından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor. Polis, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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