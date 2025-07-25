Aydın Efeler’de Kavşakta Kaza: Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Girne Mahallesi’ndeki İsmet Sezgin Bulvarı ile Ali İhsan Paşa Bulvarı'nın kesişim noktasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 63 AGF 998 plakalı motosiklet ile 09 ABR 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA