Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor

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Meteoroloji, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Kavurucu sıcaklıklar bir miktar düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazartesi günü içinse yeni sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonu birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşe rağmen değerler halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde kalmaya devam edecek. Özellikle iç ve güney kesimlerde sıcak hava etkisini sürdürecek.

26-27 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta sonu boyunca bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde görülecek yağışların, yer yer bölge halkına kısa süreli bir serinlik sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

YENİ DALGA GELİYOR

Öte yandan uzmanlar, pazartesi gününe işaret ederek ikinci bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulundu. Yeni dalganın özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarını tekrar yükselteceği tahmin ediliyor.

REKOR SİLOPİ'DE KIRILDI

Dün ise Türkiye genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometreler 50,5 dereceyi gösterirken, 31 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar, sıcak çarpması ve güneş kaynaklı sağlık sorunlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi