Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor
Hafta sonu hava sıcaklıkları bir miktar düşüyor ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da beklenen sağanaklar kısa süreli serinlik getirecek. Uzmanlar pazartesi için uyardı. İkinci sıcak hava dalgası yolda.
Meteoroloji, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Kavurucu sıcaklıklar bir miktar düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Pazartesi günü içinse yeni sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son verilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonu birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşe rağmen değerler halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde kalmaya devam edecek. Özellikle iç ve güney kesimlerde sıcak hava etkisini sürdürecek.
26-27 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta sonu boyunca bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde görülecek yağışların, yer yer bölge halkına kısa süreli bir serinlik sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
YENİ DALGA GELİYOR
Öte yandan uzmanlar, pazartesi gününe işaret ederek ikinci bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulundu. Yeni dalganın özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarını tekrar yükselteceği tahmin ediliyor.
REKOR SİLOPİ'DE KIRILDI
Dün ise Türkiye genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometreler 50,5 dereceyi gösterirken, 31 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar, sıcak çarpması ve güneş kaynaklı sağlık sorunlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi