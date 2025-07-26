Orman Yangınları Yurdu Sardı! Biri Biterken Diğeri Başlıyor, Alevlerle Amansız Mücadele Gece Gündüz Sürüyor

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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Orman yangınlarında binlerce dönüm alan zarar gördü, binlerce hayvan hayatını kaybetti. Yangınların biri bitmeden bir başka ilden kötü haber geliyor. Ekiplerin alevlerle amansız mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınlar kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa'da ve Karabük'teki yangınlar sürüyor. Mersin Silifke'de de orman yangını başladı.

Yangın bölgelerinde ekipler gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdü Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale yeniden başladı. İşte orman yangınlarında dakika dakika son gelişmeler...

09.10 ORTACA'DA YANGIN

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

09.00 GAZİPAŞA VE ALANYA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi. Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor. Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor. Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.

08.20 MANİSA'DA YANGIN BAŞLADI

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde zirai alanda başlayan yangının ormana sıçraması sonrası devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinin ardından Köprübaşı ilçesinde de orman yangını çıktı. 21.30 sıralarında zirai alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonrası bölgeye Manisa Valiliği Yangın Riskini Azaltma Planı kapsamında ilk müdahale başladı. İlk müdahalenin ardından bölgeye 4 arazöz, 2 itfaiye ekibi, 17 taral ve su tankeri, 7 iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

06.50 SİLİFKE'DE ORMAN YANGINI

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı orman yangını çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı orman yangını çıktı



📌Ekipler yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor pic.twitter.com/Bgs0mddXkV — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 26, 2025

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekiplerin bölgeye ulaştığı ve müdahaleye başladığı bildirildi.

Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına havadan da desteklerin yönlendirildiği belirtildi.

06.10 ALANYA'DA 3 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Karaburun mevki ormanlık alanda meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine ait 5 itfaiye aracı, Alanya Belediyesi'ne ait 3 su tankeri, 4 kepçe ile Jandarma Asayiş Timi'nden 6 ekip sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yoğun çaba sonucu yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın ihbarını aldıktan sonra olay yerine giden ve ormanlık alanda söndürme çalışmalarına katılan Okurcalar Mahallesi Muhtarı Hakan Akman "Bölgemizde saat 23.00 civarı yangın ihbarı aldık. Şuanda yangını kontrol altına aldık. Vatandaşlarımızın desteği ile yangını şuanda kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

02.40 ALANYA'DAKİ İKİNCİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Karaburun mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Öte yandan dün öğle saatlerinde Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda başlayan orman yangınına ise ekiplerin müdahalesi karadan sürüyor. Sabahın ilk ışıklarında havadan müdahalenin tekrar başlayacağı belirtildi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Söğüt Yaylası'ndaki orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaymakam Öztürk, açıklamasında yangına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Saat 14.00 sularında Alanya'mızın Söğüt Yaylası'nda başlayan orman yangınına ekiplerimiz ivedilikle müdahaleye başlamıştır. Gün boyu süren çalışmalarda, 2 helikopter ile havadan, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 13 arazöz, 2 tanker, 6 pikap, Alanya Belediyemize ait 5 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyemize ait 3 itfaiye aracı olmak üzere toplam 144 personelimizle karadan yangına müdahale edilmiştir ve müdahalelerimiz devam etmektedir. Şu an itibarıyla rüzgarın etkisiyle yangın yayılımını sürdürmektedir. Hava karardığı için müdahalemiz karadan aralıksız bir şekilde devam etmektedir. İhtiyaç olması halinde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başlanacaktır. Ekiplerimizle birlikte yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu zorlu mücadelede görev alan tüm ekiplerimize ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

02.30 KARABÜK YANGININDA 60 SAAT GERİDE KALDI

Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor.

Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

00.40 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

00.20 HAKKARİ'DE ORMAN YANGINI

Hakkari’nin Çukurca karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü civarında gece saatlerinde orman yangını çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeden yükselen alevler geceyi aydınlattı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade ederken, bölgenin sarp ve ulaşımı zor olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor. Yangına ilk etapta köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki doğal yaşamı da tehdit ediyor.

00.10 SİİRT'TE SAMAN YANGINI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde boş arazide çıkan yangında yüzlerce ton saman balyası kül oldu. Alevlerin çevredeki mercimek samanlarına da sıçradığı öğrenildi.

Kurtalan ilçesi Çayırlı köyü kırsalında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de müdahale ederken, köylüler de kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

23.00 GAZİPAŞA'DA BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştı. Gürçam Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün yanı sıra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, saatler içinde Doğanca'dan Gürçam Mahallesi Karetepe mevkiine kadar ulaştı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, Gürçam Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgeye çok sayıda arazöz, helikopter ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun çaba harcanıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA