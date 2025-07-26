Kilolarca Altını Gasp Ettiler, Polisle Çatıştılar

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Gaziantep’te motosikletli kuryeyi gasp ederek 8 kilogram altın çalan 3 kişi, saklandıkları eve düzenlenen polis operasyonunda çatışmaya girdi. Olayda 4 polis memuru yaralanırken, şüpheliler çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

KURYEYİ GASP ETTİLER

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü motosikletli bir kurye, 3 şüpheli tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, kurye üzerinden yaklaşık 8 kilogram altın alarak olay yerinden kaçtı. Gasp olayı polise ihbar edilince, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir adreste gizlendikleri tespit edildi. Polis ekipleri, gece saatlerinde operasyon için adrese baskın düzenledi. Ancak şüpheliler, kendilerini yakalamak isteyen polislere silahla karşılık verdi.

4 POLİS YARALANDI

Kısa süreli yaşanan çatışmada 4 polis memuru hafif yaralandı. Polislerden 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir polisin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çatışma sonunda etkisiz hale getirilen 3 şüpheli, gasp ettikleri 8 kilo altın ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, olayla ilgili sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA