İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan konteyner kentte hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın şüphelisi olan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

İskenderun Üsküdar Konteyner Kent’te meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri A.E., M.A.K. ve Y.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.K. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Hatay Hırsız
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