İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

İskenderun Üsküdar Konteyner Kent’te meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri A.E., M.A.K. ve Y.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.K. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA