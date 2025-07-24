Avrupa'da 'Üzüm Yaprağı' Alarmı! Türkiye'den Gelen Ürünler Toplatılıyor

Türkiye'den ihraç edilen üzüm yapraklarında zararlı tarım ilacı kalıntılarına rastlandı. Almanya’nın bildirimde bulunduğu ürün “ciddi risk” grubunda yer aldı. Yedi Avrupa ülkesine dağıtılan ürün geri çağrılıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Avrupa'da 'Üzüm Yaprağı' Alarmı! Türkiye'den Gelen Ürünler Toplatılıyor
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Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Türkiye’den gönderilen üzüm yapraklarında tarım ilacı kalıntılarına rastlandığını duyurdu. Almanya tarafından yapılan bildirime göre, ürünlerde Dimethomorph ve Difenoconazol maddeleri tespit edildi.

RİSK 'CİDDİ'

Kimyasal kalıntıların insan sağlığı açısından oluşturduğu risk “ciddi” olarak sınıflandırıldı. Bu durumun ardından, ürünlerin dağıtıldığı ülkeler olan Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık’ta yetkililere bilgi verildi.

ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

Riskli ürünlerin piyasadan çekilmesi için geri çağırma ve toplatma kararı alındı. Yetkililer, bu ürünlerin tüketilmemesi ve satın alındıysa iade edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Avrupa'da 'Üzüm Yaprağı' Alarmı! Türkiye'den Gelen Ürünler Toplatılıyor - Resim : 1

Üzüm yaprakları özellikle dolma gibi yemeklerde yaygın olarak kullanıldığından, bu uyarının geniş bir tüketici kitlesini ilgilendirdiği ifade ediliyor. Avrupa’da gıda güvenliği sistemleri kapsamında yapılan bu tür denetimlerle halk sağlığının korunması hedefleniyor.

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