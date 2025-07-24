Çorlu’da Park Yeri Kavgası: 2 İşçi ve 1 Polis Yaralı, 8 Kişi Gözaltında

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 8. Sokak’ta bulunan bir inşaat önünde, park yeri anlaşmazlığı nedeniyle iki inşaat firmasının işçileri arasında kavga çıktı. Olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başka bir firmaya ait park halindeki kamyonetin sürücüsü ile inşaat çalışanları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya, her iki firmada çalışan diğer işçiler de dahil oldu.

Kavga sırasında işçilerden H.G. ve S.D., başlarına aldıkları çekiç darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekiplerinden bir memur da hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrılırken, yaralanan işçiler H.G., S.D. ve polis memuru ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla bağlantılı olarak B.Ş., O.G., E.G., H.G., S.U., A.D., M.Ö. ve K.İ. adlı 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA