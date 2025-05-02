Tüm Mahalleyi Şoke Eden Hırsızlık: Çaldığı Motosiklet Arızalandı, Yenisini Çaldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı, ilginç detaylarıyla görenleri şaşırttı. Gece saatlerinde motosiklet çalmak için yola çıkan bir hırsız, ilk çaldığı motosiklet arızalanınca pes etmedi; yoluna başka bir motosikletle devam etti. Üstelik bu anların tamamı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği kısa süre içinde tespit edilip yakalanan hırsız, ilk olarak bir motosikleti çalarak mahallede dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra motosiklet arızalandı. Bunun üzerine hırsız, aracını yol kenarına park etti ve çevrede gözlem yapmaya başladı.

Gözünü Ömer Faruk Beyaz'a ait evin bahçesine diken hırsız, bahçedeki park halindeki başka bir motosikleti gözüne kestirdi. Gecenin karanlığında bahçeye giren şahıs, ikinci motosikleti alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk motosikleti çalıştırmak için uzun süre uğraştığı, başarılı olamayınca bahçeye yönelerek yeni motosikleti çaldığı net şekilde görülüyor.

'SABAH EZANINDA VARDI, SONRA YOKTU'

Hırsızlık mağduru Ömer Faruk Beyaz, sabah kalktıklarında motosikletlerin yerinde olmadığını fark ettiklerini belirterek, "Sabah ezanında motosikletler vardı ama ezandan sonra çaldılar. Evimizin çevresinde 7 kamera vardı, görüntüleri polise verdik. Hırsız kısa sürede yakalandı ama ne yazık ki motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz ayrıca, hırsızın olay sırasında mahallede en az iki motosiklet daha çaldığını ve amcasının şüpheli kişiyi sabaha karşı köşede gördüğünü aktardı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken, çalınan motosikletlerin izine henüz ulaşılamadı.

Kaynak: İHA