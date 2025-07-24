Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'ya Son Görev

Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Tacettin Özsu, annesi, kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'ya Son Görev
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2. Ordu Komutanlığı'nda görevli Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, Malatya-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit haberi Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesindeki baba ocağına ulaşınca aile yasa boğuldu.

Acı haberin ardından Küplü beldesi Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin ailesi taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Şehidin babası Tacettin Özsu, annesi, kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun naaşı, ikindi namazının ardından babaevinde helallik alındı.

Daha sonra şehidin cenazesi, Küplü Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından düzenlenen askeri tören ile yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Küplü Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit OlduMSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit OlduGüncel

Kaynak: İHA

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