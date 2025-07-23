MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu duyurdu.

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MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açıklamasına şu ifadelere yer verdi: "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul ÖZSU şehit olmuştur."

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akçadağ ilçesinde bir askeri aracın kaza yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akçadağ ilçemizde 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen askeri araç kaza Sonucu P. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuş, P. Uzm. Çvş. İbrahim Göz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı uzman çavuşumuza acil şifalar dilerim."

Öte yandan, şehit Özsu'nun naaşının Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından memleketi Edirne'ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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