Freni Boşalan Çöp Kamyonu 2 Aracı Ezdi

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Antalya’nın Alanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun rampada freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ezildi, araçlardan birinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. Olayda iki araç kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Olay, saat 14.00 sıralarında Alanya’nın Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya Belediyesi’ne ait 07 NKH 43 plakalı çöp kamyonu, yokuş yukarı çıkarken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Geriye doğru hızla ilerleyen kamyon, önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Direği deviren kamyon, ardından park halindeki 07 ADV 763 plakalı otomobile ve sonrasında 07 NC 471 plakalı başka bir otomobile çarparak, araçları yol kenarındaki boşluğa sürükledi.



Kazada 07 NC 471 plakalı otomobilin tüplü olması nedeniyle çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve elektrik görevlisi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.







Kaynak: AA