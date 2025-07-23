Konya'da Müstakil Evde Yangın

Konya’nın Akşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Konya'da Müstakil Evde Yangın
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Konya’nın Akşehir ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akşehir ilçesi Çay Mahallesi Öztürk Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Akşehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak içeride yalnız olduğu belirlenen 56 yaşındaki Ömer Ölçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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