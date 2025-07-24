Orman Kahramanının Oğlundan Yürek Yakan Feryat: 'Baba, Ben Sensiz Ne Yapacağım?'

Türkiye, Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 canı için ağlıyor. Hayatını kaybeden orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli, son yolculuğuna uğurlandı. Dereli'nin eşi ile oğlunun feryatları yürek dağladı. Fotoğrafını bir an olsun bırakmayan evladı, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek ağladı. Acılı eşi ise, ‘Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

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Orman Kahramanının Oğlundan Yürek Yakan Feryat: 'Baba, Ben Sensiz Ne Yapacağım?'
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan 10 görevli hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli’nin cenazesi Ankara Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir'e getirildi. Dereli için kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dereli, ailesi ile Eskişehirliler katıldı.

Eyüp Dereli’nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

Orman Kahramanının Oğlundan Yürek Yakan Feryat: 'Baba, Ben Sensiz Ne Yapacağım?' - Resim : 1

Dereli'nin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dereli'nin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bakan Yumaklı, Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp dakikalarca ağlayan acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

'BABA BEN SENSİZ NE YAPACAĞIM?'

Eyüp Dereli'nin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Dereli'nin babasının ve ikiz kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Oğlu ise tabutun başından ayrılmadı. Babasının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan acılı çocuk, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek feryat etti. Tabut, cenaze aracına konulduğunda bu defa araca sarılarak ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Orman Kahramanının Oğlundan Yürek Yakan Feryat: 'Baba, Ben Sensiz Ne Yapacağım?' - Resim : 2

'SENDEN BAŞKA KİMSEYİ SEVMEYECEĞİM'

Eşi Eda Dereli de tabutun arkasından yürürken, “Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Ben daha doymadım sana” diyerek gözyaşı döktü. Dereli, Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi.

Orman Kahramanının Oğlundan Yürek Yakan Feryat: 'Baba, Ben Sensiz Ne Yapacağım?' - Resim : 3

Kaynak: DHA-İHA

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