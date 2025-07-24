Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığı Görevine Başladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim eski Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevine atanmasının ardından ilk kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle başkanlığına atandığım Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yeni dönemdeki ilk kurul toplantısını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde insan haklarının korunması, toplumsal eşitliğin sağlanması ve ayrımcılıkla mücadele gibi temel alanlarda yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirten Altun, “İnşallah çok önemli işlere imza atacağız” dedi.

Altun ayrıca, yeni dönemin Türkiye’ye, kuruma ve kurul üyelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi