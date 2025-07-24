Özgür Özel ve MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' Görüşmesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki çalışmalar ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Meclis’te grubu bulunan partileri “terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili bilgi vermek için ziyaret gerçekleştiriyor.
Kalın bugün CHP lideri Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri nedeniyle 17.30'da başlayacak görüşme 18.30'da başladı.
MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ DA CHP GRUBUNU ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grubu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında Meclis’te kurulması planlanan komisyonun çalışmaları ele alındı. Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Kaynak: İHA